Resimli Ayetli Arapça cuma mesajları: Duygusal ağlatan cuma mesajları

28 Ağustos 2020 Cuma 11:02 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:02

Mübarek Cuma günü sevdiklerinin ve yakınlarının gününü kutlamak isteyenler Resimli Ayetli Arapça cuma mesajları ve anlamlı paylaşımlar yaparak günün anlam ve önemini hatırlatıyor. Haftanın en güzel Duygusal ağlatan cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Pinterest ve Instagram üzerinden paylaşılıyor. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde yapılan ibadetler çok faziletlidir. Bugünün anlam ve önemine itafen En güzel, duygusal ağlatan cuma mesajları ve resimli Ayetli Arapça cuma mesajları sizlerle…

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaSen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! Fecr Sûresi, 28 Cumanız mübarek olsun

Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve Dua ile.

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!

Onlar, Sırf Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA’D 22) Cumanız Mübarek Olsun! Selam ve dua ile!

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir

(Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Âli İmrân Sûresi, 29 Cumanız Mübarek Olsun

Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. ( Buhari, De avat, 61) Hayırlı cumalar.

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (Enbiya – 35) Cumanız mübarek olsun!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaÜstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Sûresi 19 Cumanız Mübarek Olsun

Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’na muhtaçtır.O her an yaratma halindedir.” [Rahmân, 55/29] Cumamız Mübarek Olsun Hayırlı Cumalar

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı nurlu cumalar.

Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun.

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Cumamız Mübarek Olsun | Hayırlı Cumalar

Bismillahirrahmânirrahîm Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme!Ancak, Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır de. Kehf Sûresi, Cumanız Mübarek Olsun

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.” Yaratanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun

Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.” (Tirmizi, Deavat, 94) Cumanız mübarek olsun

Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed

(s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.” (Tirmizi, Deavat, 94) Cumanız mübarek olsun

Hz. Enes’den radıyallahu anh rivayetle, Aleyhisselam vesselam efendimiz buyurdular ki; bir cemaat Allah’ı zikretmek için bir yerde otururlarsa, bir münadi gökten onlara şöle nida eder: Allah’ım mağrifetine nail olmuş olarak kalkınız. Hadis-i Şerif

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür.