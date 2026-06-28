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Yaşam

Resmi açıklama geldi! Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

AA28 Haziran 2026 Pazar 09:43 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Tekirdağ Saray ve Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı
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Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

  • hava koşulları yasak
  • denize giriş
  • Saray-Kırklareli

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