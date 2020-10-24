İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
Yaşam

Restoran önünde silahlı saldırı

Restoran önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı.

DHA24 Ekim 2020 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:14
ABONE OL

Adana'da restoran önünde kimliği belirsiz saldırgan tarafından tabancayla vurulan Meltem A. (33), kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranın önünde meydana geldi. Meltem A., iddiaya göre restorana yemeğe geldiği ismi öğrenilemeyen sevgilisi ve sevgilisinin annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisi ve annesi oturmayı sürdürürken, Meltem A., restorandan çıktı. Meltem A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Meltem A., yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı. Meltem A., olay yerindeki vatandaşlar tarafından otomobille yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meltem A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.