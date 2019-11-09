Reyhan öğretmen Kayser’e ışık oldu

Hakkâri Şemdinli’de 2’si kendisi gibi görme engelli 5 kardeşi ile birlikte yaşayan Kayser Taş’ın (11), her gün taşımalı eğitimle köylerine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu’na geliyor. Anne ve babası akraba evliliği yapan 6’ncı sınıf öğrencisi Kayser, gösterdiği çaba ve derslerindeki başarısı ile herkes tarafından seviliyor. En büyük desteği ise 1 yıl önce İstanbul’dan Şemdinli’ye gelen resim öğretmeni Reyhan Karaçavuş’tan alıyor. Kayser, karanlık dünyasına ışık olan öğretmeniyle yaşadığı dostluğun mutluluğunu yaşarken, idealist öğretmen Karaçavuş, bu diyaloğun daha önce görme engellilere yönelik aldığı eğitimlerden kaynaklandığını söyledi. Kayser’in ilk dersine girdiğinde ona yardım edebileceğini hissettiğini anlatan Karaçavuş, dersler de Braille Alfabesi’yle başladığını anlattı.

ÖĞRENDİKÇE ÖZGÜRLEŞTİ

Karaçavuş, bu yıl Kayser’e bastonla yürümeyi, saçlarını tarayıp toplamasını ve yemek yapmayı öğrettiğini, Kayser’in ise öğrendikçe özgürleştiğini belirterek, “Kayser’in kendisini tamamen idame etmesini istiyorum. Kayser’e gerek yemek yapabilme, saçlarını toplama, tırnaklarını kesebilme, ayakkabı bağcıklarını bağlayabilme gibi gündelik işleri de öğretmeye başladım. Kayser, bana öğrendikçe ‘Kendimi daha özgür hissediyorum’ demişti. Bunlar benim Kayser’e kattıklarım. Bunların dışında Kayser’in de bana öğrettikleri var. Umudu, umutla sarılmayı, hayata devam etmeyi ve sürekli olarak yılmadan öğrenmeyi bana Kayser öğretti.

Kardeşleri 2 yaşındaki Mevlana ile 14 yaşındaki ablası Kevser’in de kendisi gibi görme engelli olduğunu anlatan Kayser ise okuyup, öğretmen olmak istediğini belirterek, “Eskiden arkadaşlarımdan bana hikaye okumalarını istiyordum. Şimdi kendim okuyorum, çok özgürüm. Benim gibi görme engelli kardeşime yardım etmek istiyorum. Hayata geç başlamasın ve hiç ağlamasın. Kardeşim 5 yaşına gelmeden ona okumayı ve bastonla yürümeyi öğreteceğim” diye konuştu.