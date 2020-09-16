Reynmen corona virüsüne yakalandı! Reynmen (Yusuf Aktaş) kimdir?

16 Eylül 2020 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:43

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Kendisini 'iğrenç ve kötü' hissettiğini açıklayan Reynmen, corona virüsünün kendisine başkasından bulaştığını ve yakın zamanda temas ettiği kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Peki Reynmen kimdir? İşte Reynmen lakaplı şarkıcının biyografisi.

YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını kişisel Instagram hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni Reynmen, bir de uyarı yaptı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

TEST SONUCUNU MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISIYLA DUYURDU

Fenomen isim Reynmen korona testinin pozitif çıktığını Müslüm Gürses'in "Hoşgeldin" şarkısıyla duyurması ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

"İĞRENÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen, "İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen takma isimli sosyal medya fenomeni YouTuber Yusuf Aktaş, yayınladığı “Derdim Olsun” isimli şarkısıyla izlenme rekorları kırmış, daha sonra da Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıkmıştı. İşte tüm detayları ile Reynmen (Yusuf Aktaş)…

Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen 6 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Yusuf Aktaş, 1995 yılında İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelmiştir.

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.



Reynmen ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş “Derdim Olsun” şarkısıyla 22 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşarak Aleyna Tilki'nin 6 milyon izlenme rekorunu kırmıştı.

Aktaş, bir video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.