Rıdvan Duran kimdir? Basın İlan Kurumu'na Rıdvan Duran atandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı. Yerine Rıdvan Duran atandı. Kararın ardından Rıdvan Duran kimdir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı. Rıdvan Duran hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

RIDVAN DURAN KİMDİR?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Üniversitesi’nde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünde master yaptı.

Adapazarı Belediyesi’nde 1994 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 1996-2004 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.

2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Duran, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yaptı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.