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Yaşam

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike arz ettiği belirlenen Belediye Blokları'nın yıkımına devam edildi.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:42
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Rize Belediyesi ve TOKİ ortaklığıyla kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda 5 Mart'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, iki binanın daha yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım sonrası etrafı toz bulutu kapladı.

Yıkımların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilmesi planlanıyor.

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