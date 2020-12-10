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Yaşam

Rize'de tartışma kanlı bitti

Rize'de bir kişi, ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu.

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 20:10 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:29
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Rize’de bir kişi, ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kuyumcular Sokağı’nda bulunan Mataracı Han’da saat 18.00 sularında meydana geldi. Müteahhit olduğu öğrenilen Rasim Aydın isimli vatandaş, kendisine ait ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle S.A. isimli şahıs ile tartışma yaşadı. S.A. belinden çıkardığı tabanca ile Rasim Aydın’ı ayağından vurdu ve olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Aydın, olay yerine gelen 112 ekipleriyle Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili S.A.’nın yakalanması için geniş çapta çalışma başladı.

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