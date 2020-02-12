Rize'de Umke personeli felçli hasta için seferber oldu

IHA 12.02.2020 17:28 - Güncelleme: 12.02.2020 17:28

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde ailesine ile yaşayan Fahri Aydın, solunum sıkıntısı ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı. Aydın için aile yakınları tarafından 112 acil servis hattı aranarak yardım istendi.

Komuta Kontrol Merkezi tarafından hasta için UMKE ekipleri görevlendirildi. Yüksek rakımlı köyde yaşayan ve buz nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan ekipler, karla kaplı yolları aşarak Aydın’ın evine ulaştı. Sedyeyle nakil aracına taşınması zor olan Aydın’ı İlk ve Acil Yardım Teknikeri(ATT) Tolga Şengül hastayı evin altında hazır bekletilen UMKE aracına kadar sırtında taşıdı.

Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Rize’de etkili olan kar yağışında görev yapan tüm sağlık personelleri ile gönüllü olarak müdürlük koordinesinde çalışarak vatandaşların kar yağışında mağdur olmaması için çalışan tüm personele teşekkür etti.

Kar yağışının, hastalara ulaşmakta bazı zorluklar çıkardığını bu durumun özellikle acil hastalar ve hamilelerle diyaliz hastaları gibi kronik hastalığı olanları etkilediğini aktaran Dr. Tepe, bu hastaların bazılarını Rize Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda ücretsiz misafir ettiklerini ve diyaliz ünitelerine verilen talimatla seans zorunluluğunu da kaldırdıklarını, diyaliz hastalarının kar engeli ortadan kalkıncaya dek "diyaliz seansına geç kaldım" endişesi yaşamayacaklarını kaydetti.