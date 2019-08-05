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Robinson hikayesi Ziya dede ile gerçek oldu

Ziya Abay, trafik kazasında eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli döndü. Burada keşfettiği adaya 14 yıl önce yerleşen Ziya dede, araziye 3 bin 500 fidan dikerek doğa harikasına çevirdi. 

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Uzun yıllar Eskişehir’de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (80), 1995’de eşi Emine Abay’ı trafik kazasında kaybetti. Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli’ye döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 14 yıl önce Elazığ ile Tunceli’yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzası’nın ortasında yaklaşık 80 dönüm bir tane bile ağaç olmayan adayı keşfetti. Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı bir kulübeye yerleşen Abay, tek başına yaşamaya başladı. 

3 BİN FİDAN DİKTİ  

Elektriğin ve içme suyun bulunmadığı adada 14 sene boyunca fidanlar diken ve çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. 

Abay, sadece ekmek ve içme suyu gibi diğer ihtiyaçlarını almak için teknesiyle iki haftada bir ilçeye gidip geliyor. Eşini kaybettikten sonra kendini adaya verdiğini dile getiren Abay, “Yalnızlık zor oluyor ama ne yapacaksın. Paramla işçi bulamıyorum. Bu yaşta kendim çalışıyorum. 3 bin 500 ağacı kendim tek başımda diktim. Sulamasını yapıyorum. Kafam rahat ve mutluyum” diye konuştu.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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