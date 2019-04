Robotun sultanlarına NASA’dan davet var

Darüşşafakalı gençler, ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı uluslararası robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) dünya finallerinde adlarını tarihe yazdırdı. Siemens Türkiye’nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürüyor. Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübündeki öğrenciler, kendi ürettikleri ve “Tenten” adını verdikleri robotla ABD’de Engineering Inspiration Award’un (İlham Veren Mühendislik Ödülü) sahibi oldu. “Sultans of Türkiye”, yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı oldu. Tenten, kurgusal zemindeki bir uzay gemisine nesne fırlatabilme, disk yerleştirebilme ve belirli yükseklikteki platformlardan inme ve platformlara tırmanma gibi farklı beceri kıstaslarının tamamında başarılı oldu. Darüşşafaka Robot Kulübü, aldığı bu ödülle gelecek yıl bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) desteğini almaya hak kazandı. Takımın, 2020’de yine Houstan’da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli NASA tarafından karşılanacak. 13 öğrenciden oluşan takım FIRST’ün en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Chairman’s Award”un yanı sıra “Jüri Özel Ödülü” ve “Team Spirit” gibi birçok prestijli ödüle layık görüldü.