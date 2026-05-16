5 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yen bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu konuya ilişkin bir gelişme yaşandı. Rojin'in telefonun açılması için Çin'den bazı bilgiler talep edildiği öğrenildi. Ayrıca daraltılmış baz istasyonu analizi yapmak üzere önümüzdeki günlerde Van'a özel bir ekibin gideceği öğrenildi.

BAZ İSTASYONU ANALİZİ YAPILACAK

Rojin Kabaiş'in ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmüş, bakandan daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılmasını ve Rojin'in telefonunun incelenmesini istemişti. Bakan Gürlek talimat verdi, özel bir ekip görevlendirildi. O ekip gelecek hafta Van'a gidecek. Daraltılmış baz istasyonu analizi yapacak ekip tıpkı Gülistan Doku dosyasında olduğu gibi ekip titiz bir çalışma yürütecek, baz çalışması gerçekleştirerek bir rapor hazırlayacak.

Rojin'in ailesi, ölümünün arkasındaki sır perdesini aralaması beklenen cep telefonunun incelenmesini talep etmiş, Bakan Gürlek ise bu talebe olumlu cevap vermişti. Bakan Gülek, Rojin'in telefonunun Çin'e gönderilerek detaylı şekilde inceleneceğini açıklamıştı.

ÇİN'DEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalar sonucunda Çin'den bazı bilgiler talep edildi ve bu bilgiler karşı tarafa gönderildi.

Ayrıca Rojin Kabaiş soruşturması kapsamında 2 bin 500 kişiden Dna örneği alınacak. Rojin'in vücudunda iki ayrı DNA örneğine rastlanmıştı. Alınan örnekler o DNA'larla karşılaştırılacak. Şu ana kadar 425 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi.

Elde edilen yeni bilgiler ile Rojin Kabaiş dosyasının düğümünün çözülmesi bekleniyor.