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Yaşam

Roland'ın kayaya saplı 1300 yıllık kılıcı kayboldu

Fransa'nın Rocamadour kasabasındaki 'Excalibur' ismiyle bilinen ve Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyelerinden Roland'ın bir kayaya saplı 1300 yıllık kılıcının kaybolduğu açıklandı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Roland'ın kayaya saplı 1300 yıllık kılıcı kayboldu
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Fransız basınında çıkan haberlere göre, polis, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve ünlü Rocamadour Tapınağı'ndaki bir tepede bulunan kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırdığını belirtti.

Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, "Excalibur'u özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı" dedi.

1300 YILLIK KILIÇ

Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'ın meleklerden alarak en iyi askerine verdiğine inanılan ve 22 Haziran'da kaybolan efsanevi kılıç, yaklaşık 1300 yıldır 10 metre yükseklikteki, insan erişimine elverişli olmayan bir tepenin üzerindeki kayaya saplanmış halde bulunuyordu.

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