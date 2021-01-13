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Yaşam

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Roma dönemine ait oda mezar, define aramak için kaçak kazı yapanların hedefi haline geldi. Mezar taşları arasında patlayıcı için kullanılan kablolar bulundu.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:08
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Yenişehir ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde bulunan ve Roma dönemine ait oda mezar, kaçak kazı yapanlar tarafından harabeye döndürüldü. Üzerine farklı isimler yazılan oda mezarda kayalara yerleştirilmiş kablolar bulundu. Kabloların kaçak kazı yapanlar tarafından patlayıcı için yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Kabloları fark edip, İznik Müze Müdürlüğü'ne bilgi veren doğa yürüyüşçüsü Mecit Arslan, “Güzel havada arkadaşlarımızla yürüyüşe çıktık. Burayı inceledik. İçeride bir oda mezar olduğunu gördük. Defineciler her tarafı tahrip etmişler. Kayaları kırmışlar. Ancak bizi korkutan şey bu kablolar. Bu kabloların bittiği yerde büyük ihtimal dinamit var. Kayaları böyle patlatmışlar. Biz de durumu müze ekibine haber verdik” dedi.

İznik Müze Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi

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