İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2603
  • EURO
    8,9194
  • ALTIN
    447.605
  • BIST100
    1513.56
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Yaşam

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:13
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökler beldesinde M.K, B.C. ve S.C'nin izinsiz yaptıkları kazıda buldukları mermer heykeli pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'ye ait samanlıkta yaptıkları aramalarda 61 santimetre boyunda insan figürlü heykel ele geçirdi.

Heykel, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.