Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:13

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökler beldesinde M.K, B.C. ve S.C'nin izinsiz yaptıkları kazıda buldukları mermer heykeli pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'ye ait samanlıkta yaptıkları aramalarda 61 santimetre boyunda insan figürlü heykel ele geçirdi.

Heykel, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

