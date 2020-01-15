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Yaşam

Roman kızlar okula oyuncak bebeklerle bağlandı

Edirne'deki bir ortaokulda 'İlmek İlmek Sevgi Yumağı' projesi kapsamında atölyede oyuncak bebek ve çeşitli süs eşyaları üreten Roman kız çocukların okula devam oranları arttı.

AA15.01.2020  12:01 - Güncelleme: 15.01.2020  12:01

Mimar Sinan Ortaokulundaki "öğrenci koçluğu" uygulamasıyla yaklaşık 50 Roman kız çocuğunun yetenekleri belirlendi.

Ardından okuldaki el işi atölyesinde etkinliklere katılan çocuklar, örgü oyuncak bebek, anahtarlık, kitap ayracı ve çeşitli süs eşyaları üreterek hem dijital dünyanın zararlı etkilerinden kurtuldu hem de okula devam oranlarını arttırdı. Öğrenciler, ürettiklerini arkadaşlarına da hediye ediyor.

Okulun müdürü İkram Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin özellikle örgü oyuncak bebeklere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Öğretmenlerinin de çalışmaları bu yönde gerçekleştirdiğini anlatan Kalkan, "Projenin amacı, öncelikle öğrencilere okulu sevdirmek. El işiyle uğraşmaları dijital dünya bağımlılığını önlüyor. Bu sayede öğrencilerin zihinleri ve koordinasyonları bir araya toplanıyor. Proje sayesinde öğrencilerin okula devam oranlarında da artış sağlandı." dedi.

- "TELEFON BAĞIMLILIĞIMIZI ORTADAN KALDIRDI"

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Hayal Kazançkar ise projenin kendilerine birçok fayda sağladığını belirterek, "Örgü bebek yapmayı çok seviyorum. Önceden cep telefonuna çok fazla zaman ayırıyordum. Şimdi bu bağımlılığım ortadan kalktı. Derslerime de daha fazla vakit ayırıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Eylem Armutkısı ise örgü oyuncak bebek yapmaya başladığından beri okula devam oranının arttığını dile getirdi.

El işi konusunda kurslar alarak yeteneğini geliştirmek istediğini vurgulayan Armutkısı, "Okuldan sonra evde de örgü oyuncak yapmaya devam ediyorum. Derslerime de düzenli olarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Atölyedeki çalışmalar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

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