Hantavirüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı gemiden ayrılan YouTuber Ruhi Çenet'in, İstanbul'da düğüne katıldığı ortaya çıktı. Tepkilerin ardından Çenet, kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

Cape Verde açıklarındaki MV Hondius adlı yolcu gemisinde görülen ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs paniği büyürken, gözler o gemide günlerce seyahat eden ünlü Youtuber Ruhi Çenet'e çevrildi. Fenomenin gemiden ayrıldıktan kısa süre sonra İstanbul Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı; YouTuber'a, sosyal medyada tepki yağdı. Yaşadıklarını The New York Times gazetesine anlatan Çenet, Türkiye'de, evinde karantinada olduğunu söyledi.

Çenet, şunları kaydetti: Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum.

Yolculuk sırasında yaşananlardan da bahseden Çenet, "Semptom gösteren bir yolcunun durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik" dedi.

Çenet'in düğüne katıldığı fotoğraf, Çatalca İlçesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'nin muhtarı Nazan Kurtan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE POZİTİF VAKA YOK

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı; şunları kaydetti: "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları arz etmektedir. Bakanlığımız; izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."