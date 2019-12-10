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‘Rumkale’nin su altı güzelliğini göreceğiz

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fırat’ın incisi tarihi Rumkale’nin eteklerinde bulunan ve suyun altında kalan Roma dönemine ait kalıntılar, su altı projesiyle ziyarete açılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale’nin, son dönemlerde yapılan çalışmalarla her anlamda turizme kazandırılmasına devam ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daha önce çevresinde peyzaj düzenlemesini yaptığı Rumkale’nin şimdi ise eteklerinde bulunan ve suyun altında kalan Roma dönemine ait kalıntılarını ziyarete açmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ”Rumkale’de suyun altında Roma dönemine ait büyük bir tarih var.  Milli dalgıçlarımızdan Şahika Ercümen ve Derya Can daldı. Her ikisi de bana, ‘Başkanım, orada harika bir tarih ve muhteşem bir  güzellik var. Bunu daha çok tanıtmamız lazım.’ dediler. Su Altı Arkeoloji  Enstitüsü diye suyun altına camla gidilecek şekilde bir proje düşünüyoruz” diye konuştu.

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