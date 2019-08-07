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Rusya vizesi kalktı mı? Son dakika Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor!

Rusya vizesi kalktı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dakika Rusya haberleri yoğun ilgi görüyor. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için bugünden itibaren başlayacağını açıkladı. ikamet süresinin her 180 gün içinde 90 günü aşmayacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Rusya vizesi hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı.

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Rusya vizesi kalktı mı? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Son dakika Rusya haberleri anlık olarak takip ediliyor. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz´da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için bugünden itibaren başlayacağını açıkladı. ikamet süresinin her 180 gün içinde 90 günü aşmayacağı da ifade edildi. 
 
RUSYA VİZESİ KALKTI MI? 
Rusya vizesi bugünden itibaren kaldırıldı. Rusya İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için bugünden (07.08.2019) itibaren başlayacağını açıkladı.
 
 

 
RUSYA'YA VİZESİZ SEYAHAT BAŞLIYOR!
Rusya İstanbul Başkonsolosluğu'nun yaptığı açıklamaya göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler yarından itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecekler.  Rusya İstanbul Başkonsolosluğu´nun konuyla ilgili duyurusu şöyle:
 
"Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 25.07.2019 tarih ve 357 sayılı kararı uyarınca, hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 07.08.2019 tarihinden itibaren, giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır."
 

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