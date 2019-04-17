Rusya yolcusu
Megastar Tarkan, Rusya’da “Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” çerçevesinde konserler verecek.
Tarkan 11 Mayıs’ta Kazan’da Tatneft Arena’da, 14 Mayıs’ta Moskova’da Crocus City Hall’de hayranlarıyla buluşacak. Konser bilet satışlarının devam ettiği ve şu ana kadar yüzde 70 doluluğa ulaştığı belirtildi.
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