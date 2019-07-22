Haftalar süren ölümcül su baskınlarından kurtulan Sibirya'nın güneydoğu bölgesindeki İrkutsk şehri, başka bir tehlikeyle karşı karşıya.

25 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de kaybolduğu sel felaketleri sona erdikten hemen sonra, Chunskiy bölgesinde bir engerek çeşidi olan zehirli yılanlar görülmeye başladı.

Artan ihbarlar üzerine açıklama yapan yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak panzehir stoğu hakkında bilgi paylaştı. Halk bir yılanla karşılaşıldığında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Sosyal medyada da suların çekilmesiyle nehir kıyısındaki konutlar başta olmak üzere birçok yerden yılanlarla ilgili paylaşımlar geliyor. Yılanları avluda, sokaklarda görenler var. Sosyal medyada bir köpeğin yılan tarafından ısırıldığı ve bir adamın kürekle yılan öldürdüğü şeklinde paylaşımlar yapılıyor.

Bu arada Çelyabinsk bölgesinde yılan tarafından ısırlan bir adamın, panzehir beklerken öldüğü belirtiliyor.