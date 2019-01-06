Rüyada kar görmek nedir, ne demek? Rüyada kar yağdığını görmek, kar yemek ne anlama gelir?

Rüyada kar görmek ne anlama gelir sorusu araştırılıyor. Rüyada kar görmek nedir, ne demek? Vatandaşlar rüyada kar yağdığını görmenin ne demek olduğunu öğrenmek istiyorlar. Uyku halindeyken görülen nesnelerin, olayların ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Uykudan uyanık hale geçildikten sonra rüyada görülen şeyler anlamlandırılmak isteniyor. Son zamanlarda en merak edilen konu ise rüyada kar görmek, kar yediğini görmek… Peki rüyada kar görmek ne anlama gelir? Rüyada kar görülmesi rızıkla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında karın üzerinde yürüdüğünü görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine, bir kimsenin rüyasında kar alıp sattığını görmesi; eğer hasta ise o kimsenin şifa bulacağına işarettir. Bir kimsenin rüyasında kar içinde yuvarlandığını görmesi; o kişinin rızık bolluğuna ereceğine, kişinin rüyasında kar içinde kızakla kaydığını görmesi; o kimsenin para kazanmak maksadıyla bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında karda üşüdüğünden ötürü ısınmak için ateş yaktığını görmesi; o kimsenin sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder. Kirmaniye göre; soğuk yerlerde kar görmek hayır ve bereket, sıcak yerlerde ise, kitlik ve kederdir. Kar yediğini gören yaz mevsiminde ise, bereket ve fayda görür. Kış zamanında rüyada kar yemek fenadır, sıkıntıya delalet eder.

RÜYADA KAR GÖRMEK

Rüyada kar görülmesi rızıkla tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında karın üzerinde yürüdüğünü görmesi; o kimsenin hiç beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine, bir kimsenin rüyasında kar alıp sattığını görmesi; eğer hasta ise o kimsenin şifa bulacağına işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında kar içinde yuvarlandığını görmesi; o kişinin rızık bolluğuna ereceğine, kişinin rüyasında kar içinde kızakla kaydığını görmesi; o kimsenin para kazanmak maksadıyla bir yolculuğa çıkacağına, kişinin rüyasında karda üşüdüğünden ötürü ısınmak için ateş yaktığını görmesi; o kimsenin sevdiği bir kişi ile evleneceğine delalet eder. Kederli ve sıkıntılı bir kimsenin rüyasında ve mevsiminde kar görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, eğer bir düşmanı varsa ona üstün geleceğine, kişinin rüyasında mevsimsiz olarak kar görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına veya uzak bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır.

Rüyanızda her tarafı kaplayacak derecede kar yağdığını görmeniz geleceğinizin parlaklığına, rüyanızda karın az yağdığını ve yerleri tamamen tutmadığını görmeniz; o yere bereket geleceğine, kişinin rüyasında üzerine kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir suçtan dolayı tutuklanacağına, kişinin rüyasında üzerine yağan karları temizlediğini görmesi; o kimsenin eğer tutuklu ise tahliye edileceğine işaret eder. Mevsiminde yağan karla ıslandığını görmesi o kimsenin beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine, rüyasında kar yağdığı halde üzerindeki yağmurluk ve elindeki şemsiye sebebiyle ıslanmadığını görmesi; o kimsenin işlerinin sağlamlığına ve idaresinin iyi olması dolayısıyla zarar etmeyeceğine delalet eder.

Kişinin rüyasında evinin içine kar yağdığını görmesi; o kimsenin evine bir bela isabet edeceğine, kişinin rüyasında vaktinde az olarak yağan kardan başka kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir kedere, hastalık ve azaba maruz kalacağına, kişinin rüyasında kış mevsiminde kar yağdığını görmesi; o kimsenin nimet ve bolluğa kavuşacağına, kişinin rüyasında bahar mevsiminde kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir yenilgiye maruz kalacağına böyle bir rüyanın görülmesi işaret şeklinde yorumlanır. Kirmani' nin yorumuna göre: Rüyada soğuk yerlerde kar görülmesi; hayır ve berekete, sıcak yerlerde kar görülmesi; kıtlık ve kedere yorumlanır.

RÜYADA KAR YEMEK NEDİR?

Kişinin rüyasında yaz mevsiminde kar yediğini görmesi; o kişinin berekete ve faydaya nail olacağına, kişinin rüyasında kış mevsiminde kar yediğini görmesi; o kimsenin sıkıntıya düşeceğine işaretle tabir olunmaktadır. Cafer-i Sadık'ın yorumuna göre: Rüyada kar görülmesi altı şekilde tabir olunur. Bunlar da: Geniş rızık, hayat, çok mal, ucuzluk, asker ve musibet. Bir kimsenin rüyasında yazın kar yağdığını görmesi; o kimsenin bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.

Cabir ül Magribiye göre; bahar mevsiminde kar yağdığını görmek yenilgiye delalet eder.

Kirmaniye göre; soğuk yerlerde kar görmek hayır ve bereket, sıcak yerlerde ise, kitlik ve kederdir. Kar yediğini gören yaz mevsiminde ise, bereket ve fayda görür. Kış zamanında rüyada kar yemek fenadır, sıkıntıya delalet eder.

KAR ÜZERİNDE UYUMAK NE DEMEK?

Kar üzerinde uyumak hapse, yürümekse rızık elde etmeye, yaz mevsiminde karcı görmek sevinç ve refaha, kışın karcı görmek üzüntü ve kedere, kapalı yerlere kar yağdığını görmek acze yahut hastalığa delalettir.