Saatler ileri mi alındı? Türkiye saati şu an kaç?

29 Mart 2020 Pazar 12:02 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 12:02

Dünyanın birçok ülkesinde 28 Mart Cumartesi günün 29 Mart Pazar gününe bağlayan gece yaz saati uygulaması kapsamında saatler bir saat ileri alındı. Sabit saat uygulamasına geçen Türkiye'de bazı cep telefonları saatleri ileri alınca vatandaşlar "Türkiye'de saat kaç" sorusunu araştırmaya başladı. 2016 yılından beri saat uygulamasını durduran Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda da telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak ileri alarak kafa karışıklığına sebep olmuştu. Türkiye saati şu an kaç? Saatler ileri mi alındı? sorularının cevapları haberimizin detaylarında.

SAATLER İLERİ Mİ ALINDI?

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı. Yani dünyada saatler ileri alındı fakat Türkiye saati değişmedi.

TÜRKİYE SAATİ KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir.

ABD 10 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasına geçti. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat azaldı.