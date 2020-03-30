30 Mart 2020 Pazartesi 13:24 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 13:24

Namaz kılmak İslamın 5 şartından biridir. Sabah namazı kılacak olan vatandaşlar Sabah Namazı imsak vaktinde mi kılınır? sorusuna yanıt arıyor. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Sabah namazı ne zaman ve nasıl kılınacağı konusunda merak edilenleri haberimizde derledik. 2 sünnet ve 2 farz olarak toplamda 4 rekatlık bir namaz olan sabah namazı, tan yerinin ağarmasından itibaren kılınmaya başlanır. İşte sabah namazı ve imsak vaktine dair merak edilenler.

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNDE Mİ KILINIR?

Sabah namazının saati imsak vakti ile girer, güneşin doğması ile biter. Ancak Hanefilere göre hafif ışıyıncaya kadar bırakmak, Şafiilere göre ise erken, henüz karanlık iken kılmak makbuldür. Hanefi mezhebinde ise sabah namazının geç kılınması daha sevap olduğu için, imsaktan hemen sonra kılınmamaktadır.

Ayrıca ezan imsak vaktinde değil de namaza başlanacağı vakit ezan okunur ki, insanlar namazın kılındığı vakti bilip cemaate gelsinler diye namazdan önce okunmaktadır.

İmsak girer girmez de namaz kılınabilir; ezanı beklemek şart değildir.

SABAH NAMAZININ ÖNEMİ

Hz. Âişe’den (ra) rivâyete göre, Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: “Sabah namazının iki rek’atından elde edilecek sevap dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.”

Resulullah buyurdu ki:

“Sabah namazından sonra cemaatle birlikte güneş doğuncaya kadar Allah'ı anmak benim için dün-ya ve dünyada bulunan bütün nimetlerden daha sevimlidir; keza, İkindi namazından sonra cemaatle birlikte güneş batıncaya kadar Allahı anmak da dünya ve dünyada olanlardan daha sevimlidir, benim için buyurdu.”

Yine bir rivayete göre Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur: 'İnsanlar sabah namazının faziletini bilselerdi ona sürünerek giderlerdi.'