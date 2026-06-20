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Yaşam

Sabaha karşı felakete uyandılar! 7 yaşındaki çocuk yangında can verdi: 5 yaralı

Mardin'de bir evde sabaha karşı çıkan yangında, 7 yaşındaki Melike D. hayatını kaybetti. Yangında yaralanan anne, baba ve 3 çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Sabaha karşı felakete uyandılar! 7 yaşındaki çocuk yangında can verdi: 5 yaralı
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Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Melike D'nin (7) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında yaralanan anne, baba ve 3 çocuk sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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