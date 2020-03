Şaban ayında hangi ibadetler ve dualar yapılır? Şaban ayı ibadetleri nelerdir?

30 Mart 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:50

Üç aylar fazileti bol aylardır. Bu aylardan Şaban ayında da ibadetler ve zikirler çekerek günahlardan tövbe etmek gerekir. Peki Şaban ayının ibadetleri nelerdir? Şaban ayının kaçıncı günlerinde oruç tutulur? soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şaban ayında yapılan her ibadetin sevabı, Ramazan ayı hariç diğer aylara göre üç yüz kattan fazladır. İşte Şaban ayında yapılması gereken ibadet ve dualar...

2020 Yılı Şaban Ayı 25 Mart 2020 tarihinde başladı 23 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

ŞABAN AYI İBADETLERİ

İbadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler 1.gece 15.gece 27.gece Zikirler Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O’na tahsis ederiz (Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere) 1-10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü 11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan. (Allahım Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

Şaban ayının birinci gecesinde, her rek'atte 1 Fâtiha-i şerîfe ve 3 Âyetü'l-Kürsî ile bir tesbih namazı kılınır. Şa'bân'ın 27'nci gecesi, akşam ile yatsı arasında iki rek'at teşekkür namazı kılınacak. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, beni Resûl-i Zîşân Efendimiz'in ayının sonuna yaklaştırdın. Resûlullah Efendimiz'i ve mübârek ayını bana hem şefi' ve hem de şâhid eyle, Allâhü Ekber"

Namazdan sonra 70 defa İstiğfâr-ı şerîf "Estağfirullâh el aziym. Ve etûbü ileyk", 100 defa da şu Salevât-ı şerîf okunur.

"Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil-ervâh. Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil-ecsâd. Ve salli alâ kabri Muhammedin fil-kubûr". Namazdan sonra "Yâ Rabbî, senin huzûr-ı sırr-ı ehadiyyetine ilticâ ediyorum" denilir.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Üç aylar içerisinde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULMASI GEREKEN GÜNLER

Şaban ayının 1.günü, 13.günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) , 14.günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) , 15.günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) , 30. günü oruç tutulması sevaptır. Fakat genelde Şaban ayının ilk ve son perşembesinde oruç tutulur.

ŞABAN AYI ORUCU NİYETİ

Oruç tutarken (niyet ederken) bugünkü veya yarınki ifadelerini kullanmak şart değildir. Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir. Şaban ayı orucu niyeti “Niyet ettim Allah rızası için Şaban orucunu tutmaya” diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir. Niyet, yaptığınız işin bilincinde olmak anlamına gelir.

Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar. Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur. Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür. Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir. On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır. “Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)