''Sabi'' ve ''Muhteşem timi''ye eş aranıyor

AA 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:20 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:20

Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, Afrika mahmuzlu kaplumbağası "Sabi"yi 10 yıl önce Antalya'da yerleşik yaşayan İngiliz çiftin bağışladığını söyledi.

Çiftin ülkelerine dönerken kaplumbağayı kendilerine bıraktığını aktaran Arsun, 23 yaşındaki kaplumbağanın yıllardır hayvanat bahçesinin en çok ilgi gören canlılarından olduğunu belirtti.

Sabi'nin kendisine ayrılan bölmede gezdiğini, çok mutlu olduğunu vurgulayan Arsun, "Bildiğimiz kaplumbağalara göre oldukça büyük bir hayvan olduğu için ziyaretçiler çok yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar sevmek istiyor. Zaman zaman da dokunmalarına izin veriyoruz. 10 yıldır tek başına yaşıyor. " dedi.

- DİĞER HAYVANAT BAHÇELERİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Sabi'nin insanı çok seven bir kaplumbağa olduğunu dile getiren Arsun, "Bu hayvanlar ortalama 54 yıl yaşıyor. Sağlıklı bir hayat sürerse bir 30 yıl daha hayvanat bahçesinin gözdelerinden olacak. Sabi'ye eş bulmak için diğer hayvanat bahçeleriyle iletişime geçtik. İnşallah bir eş bulur ve yavrularını alır, severiz. Ona bir eş bulunması bizi de çok mutlu eder." diye konuştu.

Arsun, hayvanat bahçesinde tek yaşayan diğer bir hayvanın yine yaklaşık 10 yıldır bakımını üstlendikleri "Muhteşem Timi" adını verdikleri Nil timsahı olduğunu aktardı.

Muhteşem Timi'nin 5 metre uzunluğu ve 350 kilogram civarındaki ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük timsahlarından olduğunu anlatan Arsun, "Timi'nin barınağını bu sene yeniledik. Yeni yerinde daha da mutlu. Şimdi ona da eş arıyoruz. Timi için kendi boyutlarında olmasa da bir Nil timsahına ihtiyacımız var. En fazla ziyaret edilen hayvanlar arasında yer alıyor. Özellikle cam havuzunda yüzerken onu izlemek çok keyifli. " ifadelerini kullandı.