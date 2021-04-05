Sadri Alışık kimdir, nereli ve neden öldü? İşte unutulmayan Sadri Alışık sözleri

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:07 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:07

Google, Türk sinemasının ölümsüz isimlerinden Sadri Alışık'ın 96. yaş günü için özel Doodle hazırladı. Türk sinemasının başarılı oyuncusu Sadri Alışık, kendisi gibi oyuncu olan Kerem Alışık'ın babasıdır. Usta oyuncu, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamıştır. Pekş Sadri Alışık kimdir, nereli ve neden öldü? İşte Sadri Alışık sözleri ve hayatı.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

SADRİ ALIŞIK NEDEN ÖLDÜ?

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında yaşamını yitirdi.

SADRİ ALIŞIK SÖZLERİ

"Hayat demek ölümü beklemek demektir; az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız sonra da ister istemez "Gidiyorum Elveda" şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun."

"Zaten onu hiç sevmedim ben, hiç sevmedim. Yalnızlığımı bölüştüm bir ara hepsi bu kadar. Sonra içten içe gülüştük biraz, bir demet çiçek, niyet kuşu, deniz kıyısı, karpuz sergisi, falan filan..."

"Düşündüm de, insan ömrü dediğin sayfalık bir hikaye... Onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış.

"Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boşvererek gülmelisin."

"Seni öyle bir severim ki, Dengeni kaybedersin. Kiliseye gider, 'Selamun aleyküm' dersin."

"Ulan ne var sende be,

Yeni bir tedavi şekli mi buldum yoksa

Her ne hal ise, seni düşünmek iyi geliyordu bana...."

Gül haydi, yüzüne gülmek yaraşır. Hemen şimdi. Bak, bak ben nasıl gülüyorum dünya umurumda değil!"

"Öpüşecek birini aramadık, bizim için ölsün de demedik. Hani biraz sevse üstünü biz tamamlardık."

"İkinci bir şans verilse; Seven yine sever, Vuracak olan yine vururdu..

"Zaman şifalı bir ilaçtır unutursun dediler, Unuttum bende unuttum... Hiç aklıma gelmedi..."

"Burası umutsuzluk çarşısı

Ama her dudakta, her sabah binbir umut türküsü

Bu yokuşun ölüleri ağlamaz

Ayak sesleri derindedir duyulmaz.

Güneşler, günler unutmak kadar uzaklarda saklanır; görülmez.

Bu koskoca gürültü yaşamak mı,

Beklemek mi ölümü yeniden bilinmez?

Sevgilerimle karışık, Sadri Alışık.."

"Ümitli yada ümitsiz olmak bize düşmez. Biz bayrağı teslim edeceğimiz günü beklemekteyiz.."

"Hayat demek ölümü beklemek demektir...

Az çok hepimiz, denizi, yıldızları, ağaçları işte falanları filanları göreceğiz.

Bir çok şeyin tadına bakacağız sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz.

Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun..!"

"İyi niyetten kaybetmek mi?

Kaybetmeyi göze alacak kadar "iyi niyetli" olmak mı?

Yoksa bile bile lades miydi bizimkisi?

Ben hep iyi niyetimden kaybettim abi."

"Sevildiğin kadar zenginsin, sevdiğin kadar cömert. İnandığın kadar özgürsün, yaşadığın kadar ölümsüz.."