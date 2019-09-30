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Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayında yapılacak ibadetler neler?

Hicri takvimin muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı, son günlerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre muharrem ayı 29 Eylül 2019 Pazar günü sona erdi. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise safer ayı idrak edilmeye başlandı. Safer ayı 28 Ekim 2019 tarihinde sona erecek. Safer ayı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? gibi sorular günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olarak biliniyor. 30 Eylül günü safer ayı idrak edilmeye başlanıyor. Bu ayı ibadetle geçirmek isteyenler Safer ayında neler yapılması gerektiğini merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre muharrem ayı 29 Eylül 2019 Pazar günü sona erdi. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise safer ayı idrak edilmeye başlandı. Safer ayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise safer ayı idrak edilmeye başlandı. Safer ayı 28 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.
 
SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER? 
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
 

 
SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR? 
Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur’ân’da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi’l-Kâde ve Zi’l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.
 

 
DİYANET’İN SAFER AYI AÇIKLAMASI
Kurumun sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden safer ayı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

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