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Yaşam

Sağanak geliyor! İçişleri Bakanlığından 10 il için ''sarı'' kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşlar için ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
Sağanak geliyor! İçişleri Bakanlığından 10 il için ''sarı'' kodlu uyarı
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İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • meteorolojik uyarı
  • kuvvetli yağış
  • tedbirli olma

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