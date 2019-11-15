Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Bu açıklamanın hemen ardından Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kadroları belli oldu mu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı. Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KADROLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

"NEYİM VAR?" PORTALI

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Neyim Var?" portalına ilişkin bilgi veren Koca, "Hastanın nereye, nasıl müracaat etmesi gerektiğini yönlendirmek istiyoruz. Burada yüzde 6 oranında hastanın yanlış bölüme muayene olmak için gittiğini biliyoruz. 'Neyim var?' ile daha çok MHRS ve e-Nabız ile entegre devrede olacak olan, şikayetini sorgulayan en fazla 22 soruyla bunu tamamlayan, hastanın hangi bölüme gideceğini gösteren, tanı anlamında da 5 tane de olası tanıyı gösteren, gerektiğinde birinci basamakta halledilmesi gereken bir şikayetse aile hekimine yönlendirmeyi de öneren bir sistem." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede Sağlık Bakanlığınca yapılacak çalışmalara ilişkin bir soruya Koca, "Fırat'ın batısında 6 hastanemiz, 48 merkezde hizmet veriyoruz. Tel Abyad ve Rasulayn'da biz hızla mobil tırlarla hizmete başladık. Nerede, hangi hizmeti, nasıl yapmamız gerektiğini planlıyoruz. Fırat batısında yaptığımız gibi vatandaşa hizmeti vermeyi planlıyoruz." yanıtını verdi.