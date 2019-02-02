Sağlık Bakanlığı eş durumu 2019 tayin başvuruları ne zaman (MEBBİS öğretmen giriş tercih atama başvuru şartları neler)

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019/1 dönem sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yapılacağını duyurdu. Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası ilan içeriğine göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 04 Şubat 2019 ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılı eş durumu tayin başvuruları için üç ayrı duyuru yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli, 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 4/C’den 4/B’ye geçen personeller için eş durumu tayin başvuruları 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak.

Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan açıklama ile eş durumu tayini için başvuru tarihleri, kura takvimi, boş pozisyonlar ve gerekli belgeler de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı birinci dönem eş durumu tayin başvuruları 4 Şubat ile 11 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelleri ve 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelleri başvurularını PBS üzerinden yapabilecekler.

4/C’den 4/B’ye geçen “İdari Büro Görevlisi” ve “İdari Destek Görevlisi” Unvanında Görev Yapan Personeller eş durumu tayin başvurularını 4-11 Şubat 2019 tarihleri arasında görev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüğüne yapacaklar.Başvurular, İl Sağlık Müdürlüklerince 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Daire Başkanlığına ulaştırılacak.



Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin aile birliğini sağlamak için iki yer değişikliği kura ilanı yayımladı. Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 04 Şubat 2019 - 11 Şubat 2019 (Pazartesi Saat 18:00 e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden alınacaktır.

2019 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 04 Şubat 2019 - 11 Şubat 2019 (Pazartesi Saat 18:00 e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden alınacaktır.

2019 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları 04 Şubat 2019 - 11 Şubat 2019 (Pazartesi Saat 18:00 e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Eklenen Geçici 43'üncü Maddesi İle "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" Unvanında Görev Yapan Personelin Eş Durumu Başvurusu

Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18'inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 43'üncü maddesi ile "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" unvanına geçişleri yapılan personele ilişkin münhal pozisyon bulunmadığından bu kapsamda bulunan personel, ilgili mevzuatı gereği dilekçe ve istenen belgelerle birlikte 04 - 11 Şubat 2019 tarihleri arasında mesai saati içindegörev yaptıkları İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, İl Sağlık Müdürlüklerince 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 18.00'e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Daire Başkanlığına (Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA )ulaştırılacaktır.