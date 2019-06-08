Rap müzikseverler, ‘Sagopa Ceza Ayben başsağlığı mesajı? Sagopa Kajmer ve Ceza barışıyor mu?’ sorularına yanıt arıyor. Türk Rap müziğinin önde gelen isimlerinden olan Sagopa Kajmer’den (Yunus) uzun yıllardır aralarının açık olduğu Ceza ve Ayben’e başsağlığı mesajı geldi. Ceza ve Ayben’in babası Dalyan Özçalkan’ın hayatını kaybetmesi sonrası rap şarkıcısı Ceza'ya başsağlığı ve sabır diledi. Sagopa Kajmer, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Ceza ise, Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun​" cevabını yazdı. Peki, Ceza ve Sagopa Kajmer neden küstü? İşte haberimizin detayları...

SAGOPA KAJMER’DEN KÜS OLDUĞU CEZA’YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, babasını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'ya başsağlığı ve sabır diledi.

"Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.

Efendi ve babacan baba.

Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum.

Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum.

Bol sabır diliyorum."

CEZA'DAN AÇIKLAMA

Ceza tarafından yapılan yeni açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli dostlar ve sevenlerim, göstermiş olduğunuz ilgi ve manevi destek için hepinize sonsuz teşekkürler. Sayısız taziye mesajı, yorumlar, paylaşımlar. Ayrıca düşman bilinen dost ve kardeşlere de bu inceliği ve büyüklüğü gösterdikleri için çok teşekkür ederim"

Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun​" cevabını yazdı.

SAGOPA KAJMER VE CEZA NEDEN KÜSTÜ?

Ceza’nın annnesi kanser hastasıydı ve Ceza tedavi masraflarını karşılamak için Fuat Ergin ile birlikte bir lolipop reklamında oynamıştır. O dönemlerde Kolera(Esen Güler) Sahtiyan(Berk Şenol) ile birlikte sevgililerdi fakat Kolera Sahtiyan’dan ayrılmış ve Sagopa Kajmer ile yeni bir ilişkiye başlamıştır ve bu dönemde Kolera bir televizyon programında verdiği röpörtajda Ceza’nın oynadığı reklam hakkında “Allah kimseyi o kadar parasız bırakmasın” tarzında bir cümle kurmuştur. Aynı zamanda yaptığı röpörtajda Ceza’nın Burcu Güneş ile yaptığı düet hakkında da birşeyler söylemiştir. Ardından Ceza sadece Sagopa Kajmer ve Kolera’ya diss attığı bir parça çıkarmıştır.

Bu diss’in ardından Sagopa Kajmer Kuvvetmira ekibini toplar ve “disstortion ep” adlı albümü çıkartır. Bu albüm 6 parçadan oluşmaktadır ve parçalarda Sagopa Kajmer Ceza’ya hiçbir küfür etmeden sözleriyle çok ağır bir diss atar.

Böylelikle büyük bir kavganın kıvılcımları çıkar. Bu sırada ise Kolera’nın eski sevgilisi olan ve eski mahlası “Sagopa Junior” olan Sahtiyan’da Sagopa Kajmer’e “Kartlar Karışsın” adlı diss parçasını yazar.

Daha sonrasında Ceza başka bir diss parçası ile birlikte Kadıköy Acil tayfasına katılır. Ardından Ceza, Sahtiyan ve Ayben üçlüsü Kolera ve Sagopa Kajmer’e ortak bir diss atar.

Aynı Zamanda Ayben, Ceza’nın Rapstar albümünde “Sinekler ve Beatler” parçasında Kolera’ya gönderme yapar. Ve Rapstar albümünde Sagopa Kajmer ve Ceza’nın bu olaylardan önce söylemiş olduğu ve Türkçe Rap camiasında çok önemli bir konumu olan “Neyim Var Ki” parçasıda yer almaktadır.

Sagopa Kajmer Pesimis Ep serilerinin dördüncü albümü olan “Kurşun Asker” albümünü Diss içerikli yapar. Kavga böylelikle büyümüş ve günümüze kadar devam etmiştir.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer gerçek adı Yunus Özyavuz'dur.Kendisi 1978 doğumlu ve Samsun doğumlu bir sanatçıdır. Babasının adı Mehmet Özyavuz, annesinin adı ise Serpil Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında erkek kardeşi vardır. Ayrıca Emre Özyavuz, Sagopa Kajmer ve Kolera'nın konserlerinde sahnede kameramanlık yapmaktadır. Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk Radyo'da djlik yaparak müzik hayatına giriş yapmıştır.Öğrenim hayatı nedeniyle İstanbul'a gelmiştir.İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır.İstanbul'a gelmesinin ardından 1 yıl geçtikten sonra rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuştur.

1999 yılında çeşitli sanatçıların yeraldığı ilk türk rap albümü "Yeraltı Operasyonu"albümünde ilk projesi olan "SİLAHSIZ KUVVET" ismiyle yer aldı ve en fazla dikkati çeken kişi oldu. 2001 yılında ilk albümü SILAHSIZ KUVVET "Sözlerim Silahım" çıkardı. 2002 yılında ikinci albüm SILAHSIZ KUVVET "İhtiyar Heyeti"çıktı . 2002 "SAGOPA KAJMER"i yarattı.İsmiyle aynı adı taşıyan bir albüm çıkardı. 2002 yılında CEZA "Med Cezir" albümünün produktorlüğünü yaptı. Albümün tüm müziklerini kendisi yaptı.

2010 yılında eşi Kolera ile '"Bendeki Sen" albümünü yayınlamıştır ve bu albüm hayli büyük ilgi görmüştür. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde; halkın oylarıyla belirlenen Yılın Albümü dalında bu albümle ilk beşe girmiştir. Ayrıca yine 2010 yılında yayınlanan Yeraltı Kafilesi (Kafile 2) nin yapımcılığını yapmıştır. 2011 yılı içerisinde Saydam Odalar albümü piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında ise Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internet üzerinden yayınlamıştır. 2013 yılı içerisinde yeni bir albüm çıkaracağını resmi Twitter hesabından duyurmuştur. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenlemiş ve turne kapsamında 15 tane şehirde konser vermiştir.

7 Mayıs 2014'te Birol Giray (BeeGee) ile birlikte Abrakadabra adlı parçayı ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Son olarak Cem Adrian'ın Artık bitti şarkısının Scratch kompozisyonlarını yazıp şarkıya back vokalde bulunmuştur. 2015 yılının başlarında ise önceden çıkardığı bazı albümlerin beatlerini YouTube üzerinden paylaşmakta ve 1998-2001 yılları arasındaki beatlerini Underground Years isimli bir kaç bölümden oluşan toplama albümleri yine YouTube aracılığıyla ücretsiz bir şekilde piyasaya sürmektedir.

17 Haziran 2015 tarihinde Bilmiyorum adlı parçasını Youtube üzerinden ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı olan Kolera ile evlenmiştir.

ALBÜMLERİ

Silahsız Kuvvet ismiyle çıkardığı albümler

Yeraltı Operasyonu (1999)

Gerilim 99 (Promo) (1999)

Toplama Kampı (2000) [Mini Albüm]

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

SAGOPA KAJMER İSMİYLE ÇIKARDIĞI ALBÜMLER

One Second (2000) Sagopa Kajmer

On Kurşun (2001) Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer (2002) Sagopa Kajmer

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004) Sagopa Kajmer

Romantizma (2005) Sagopa Kajmer

Kafile (2006) Kuvvetmira

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007) Sagopa Kajmer, Kolera

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008) Sagopa Kajmer

Şarkı Koleksiyoncusu (2009) Sagopa Kajmer

Kafile 2 (2010) Sagopa Kajmer

Bendeki Sen (2010) Sagopa Kajmer, Kolera

Saydam Odalar (2011) [Mini Albüm] Sagopa Kajmer

Kalp Hastası (2013) Sagopa Kajmer

DERLEM ALBÜMLER

Tek Hayalim (2002)

Melankolia Mixtape Vol.1 (2006)

Compilation Vol. 1 (2007)

Compilation Vol. 2 (2007)

Compilation Vol. 3 (2007)

Kuvvetmira Megamix-Tape [Live] (2007)

Underground Years Vol. 1 (2015)

Underground Years Vol. 2 (2015)

EP'LER

Pesimist Ep 1 (2000)

Pesimist Ep 2 (2002)

Pesimist Ep 3 (2005)

Disstortion Ep (2005)

Pesimist Ep 4 - Kurşun Asker (2006)

Pesimist Ep 5 - Kör Cerrah (2008)

Saykodelik Ep (2009)

Pesimist Ep 6 - Ahmak Islatan (2014)

İNTERNET SINGLE

Bu Şarkıyı Zevk İçin Yaptık (2008) Sagopa Kajmer, Kolera

Beslenme Çantam (2009) Sagopa Kajmer, Kolera

Hain (2009) Sagopa Kajmer, Kolera

Ardından Bakarım (2010) Sagopa Kajmer

Istakoz (2012) Sagopa Kajmer

40 (2012) Sagopa Kajmer

Ultimate (2012) Sagopa Kajmer, Shi 360

Düşünmek İçin Vaktin Var (2013) Sagopa Kajmer

Abrakadabra (2014) Sagopa Kajmer, Birol Giray

Artık Bitti (2014) Sagopa Kajmer, Cem Adrian

Bilmiyorum (2015) Sagopa Kajmer

VİDEO KLİPLERİ

Maskeli Balo (2003)

Karikatür Komedya (2003)

Neyim Var Ki feat. Ceza (2004)

Al 1'de Buradan Yak (2004)

Bebeğim Öldü (2005)

Vasiyet (2005)

Baytar (2006)

Kırık Çocuk (2007)

Monotonluk Maratonu feat Kolera (2007)

Kendim İçin (2007)

Ben Hüsrana Komşuyum (2008)

Düşersem Yanarım (2008)

Muamma (2008) (2012 yılında yayınlanmıştır.)

Ateşten Gömlek (2009)

Unut Dedi Hatıram feat Abluka Alarm (2010)

Bir Dizi İz feat Kolera (2010)

Merhametine Dön feat Kolera (2010)

Galiba (2011)

Kaç Kaçabilirsen feat Kolera (2012)

Düşünmek için Vaktin Var (2013)

Uzun Yollara Devam (2013)

Abrakadabra feat Birol Giray (2014)

Naber feat Birol Giray (2015)

Benim Hayatım (çekilecek)

Meftun (çekilecek)