Sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2018 başvurusu nasıl yapılır? Sahil Güvenlik personel alımı başvuru şartları nedir? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine yapılacak olan uzman erbaş alımı için başvuru sürecin başladı. Branş alanında yapılacak olan uzman çavuş alımları, motorcu, topçu, telsizci ve kurbağa adam pozisyonları için gerçekleştirilecek. Su üzerinde azami bir dakika kalma şartı bulunan bazı branşlarda, su altına dalarak 20 metre ilerleyebilme gibi şartlar da aranacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı için şartlar araştırılmaya devam ediliyor. Birçok gencin hayalleri arasında yer alan uzman erbaş görevini Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirmek isteyen gençler, internet üzerinden detayları araştırmak istiyor. Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. 4 branşta yapılacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı ve uzman erbaş alımı ile ilgili başvuru detayları star.com.tr'de.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, topçu, motorcu, telsizci ve kurbağa adam sınıflarında görevlendirmek üzere bünyesine personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 25 metre yüzebilme, asgari 1 dakika boyunca su üzerinde kalabilme gibi şartlar talep eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı için 27 yaşını bitirmeyenler arasından seçim yapacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görev almak isteyen gençler için başvurular başlıyor. 17 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu, 27 Eylül tarihine kadar erişime açık olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım ilanının ayrıntıları şu şekilde;



Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular 17-27 Eylül 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.



Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı



Topçu

Motorcu

Telsizci



Başvuru Şartları



En az lise mezunu olmak

2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonra doğanlar)

Askerliğini yapmış ya da yapıyor olmak

Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak

TSK'da astsubay, subay, uzman jandarma ve uzman erbaş olaark istihdam edilmemiş olmak

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.



Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.



Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.



Doldurulan/beyan edilen bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dâhi).



Başvurular; 17 Eylül 2018 günü saat 15.00’de başlayıp, 27 Eylül 2018 günü saat 14.00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.



Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;



(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),



(2) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (Askerlik sınıf/branş/ihtisası ile başvuranlar için; üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi mutlaka yazılı olacaktır), (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektir.)



(3) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-15, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-16), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek (en az 640x480 piksel) sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.



Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan giriş yapmaları gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine (www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresindeki başvuru programı hariç) yanıt verilmeyecektir.



SAHİL GÜVENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden 12 Ekim 2018 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İlana başvurabilmek için uzman çavuş adaylarından aşağıdaki şartlar talep edilecek;



a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin

“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir.),

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

n. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.