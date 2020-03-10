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Yaşam

Şahin, piton yılanın tuzağına böyle düştü

Doğal ortamda hayvanlar arasında yaşanan yaşam mücadelesi, fotokapanlara yakalandı. Suda bekleyen bir piton yılanı, su içemeye gelen serçe şahinini yakaladı.

star.com.tr10 Mart 2020 Salı 10:46 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:56

Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Komisyonu (Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory) sosyal medya hesabından ilginç görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir serçe şahini, biraz sonra başına geleceklerden habersiz su içmek için, suya yaklaşıyor.

Tedirgin bir şekilde suya yaklaşan yırtıcı kuş, bir piton yılanının pusuda beklediğini çok geç fark etti.

Piton, suyun içinden fırladığında, şahin kaçmaya çalıştı ama, artık çok geçti.

Sudan fırlayan yılan, şahini ısırıp hızlıca sarmaya başladı. Ardından geldiği yöne yani suya doğru geri çekildi.

Fotokapanlar Watarrka Milli Parkı'ndaki uzun süreli bir izleme projesinin parçası.

Watarrka Milli Parkı her yıl 230 binden fazla ziyaretçi çekmektedir.

Parktaki çalışmalar, Profesör Jenny Davis ve Doğal Yaşam Araştırmaları Estitüsü, Charles Darwin Üniversitesi, Watarrka Orman Muhafızları ortaklığıyla yürütülüyor.

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