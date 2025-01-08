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Yaşam

Sahipsiz köpek saldırdı

Edirne'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Sahipsiz köpek saldırdı
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Gülşah Sezgin çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada Abdi İpekçi Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaştırılmasının ardından, yaralanan kadın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı köpeğin birkaç gün önce de eşine saldırdığını söyledi.

Eşine telefonla köpeğin aynı yerde olduğunu anlattığını belirten Sezgin, "Eşim telefonda 'Oradan geçme karşı taraftan geç' dedi. Telefonu kapattım karşıya geçerken köpek koşa koşa yanıma geldi. Hiçbir şey yapamadım. Çöp konteynerinin arkasına saklandım, ama sol bacağımı ısırdı. Bu sırada dükkanlardan vatandaşlar yardıma koşunca köpek kaçtı gitti. Aynı köpek 2-3 gün önce eşime de saldırdı. Evimizin yakınıydı."

Daha önce de aynı bölgede köpek saldırısına uğradığını anlatan Sezgin, sahipsiz köpek tehlikesinin daha fazla büyümeden yetkililerin bir an önce önlem alması talebinde bulundu.

Sezgin'e saldıran köpek Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak Sokak Hayvanları Barınağına götürüldü.

Öte yandan, polis ve belediye ekipleri Haşim İşcan Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde yasaklı ırk köpek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Belediye ekipleri yasaklı ırk köpek ile site bahçesinde bulunan sahipsiz köpekleri kontrollü şekilde taşıma aracına alarak barınağa götürdü.

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