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Yaşam

Sahte altın ve döviz uyarısı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte altın ve döviz uyarısı yapıldı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 21:15 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:15
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HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü, sahte altın, takı ve dövize karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde kuyumculara giderek sahte altın, takı, döviz ve benzeri eşyaları gerçekmiş gibi göstererek satmaya çalışan şahısların olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerin satmaya çalıştıkları sahte ürünlerin, orijinal ürünlerle ayırt edilemeyecek kadar benzerlik gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuyumcuların ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu konuda daha dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi veya Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 0507 489 00 30 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları önemle rica olunur."

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