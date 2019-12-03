Sahte reçeteyle SGK vurgunu
Tekirdağ’da polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak, SGK’ya fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlattı.
Bu şekilde hayali kişilere reçete edilerek alınan ilaçların maliyetinin 5 milyon liranın üzerinde olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin para karşılığı sağlık raporu da verdiğini belirledi. Zanlıları yakalamak için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) zarara uğrattığı tespit edilen 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
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