Sahte reçeteyle SGK vurgunu Tekirdağ’da polis ekipleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli, aralarında bazı doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin, piyasa değeri yüksek kanser, bağışıklık sistemleri ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılan ilaçları reçete edip alarak, SGK’ya fatura ettiği iddiasıyla çalışma başlattı.