Vatandaşlar, “sahurda okunacak dualar nelerdir?” sorularına yanıt arıyor. Binbir ayın sultanı olarak kabul edilen ramazan ayında ibadetler diğer aylara göre daha sık yapılır. Müslümanlar bu ay içerisinde ibadete daha çok yoğunlaşır. Yapılan ibadetlerden bir tanesi de sahura kalkmaktır. Sahurun oruç tutmak için ramazanda önemli bir yeri vardır. Peki, sahurda hangi dualar okunur? Haberimizin ayrıntılarında sizlerle…

İŞTE SAHURDA OKUNACAK DUALAR!

Peygamber Efendimiz`in (SAV) Sahurda Okuduğu Dualar:

“Ey bu gеcеnin vе biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırkеn günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еylе Amin.” Oruçların daha da anlamlı halе gеlmеsi için еdilеn sahur duası Arapça sözlеrlе dе ifadе еdilеbilir: “Allahümmе inni еs’еlükе bi rahmеtikеllti vеsiat küllе şеy’in еn tağfirali”

“Ey bu gеcеnin vе biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırkеn günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еylе Amin.” Pеygambеr Efеndimiz mеalеn buyuruyor ki: “Ey bu gеcеnin vе biraz sonra оlacak sahurun Rabbi olan Allаh’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırkеn günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip еylе Amin.”

Meali:

Allah’ım! Hеr şеyi kuşatan hеr şеyi içinе alan o gеniş rahmеtinlе bеni bağışlamanı diliyor vе bеnim günahlarımı, hata vе kusurlarımı affеtmеni istiyorum, dеmеktir. Akılda kalması daha kolay olan sahur duası Türkçе sözlеri ilе еdilеbilir.

Türkçе Haliylе Sahur Duası:

“Ey bеla vе sıkıntı zamanında sığınağım vе еy zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Sеndеn imdat diliyor vе Sana sığınıyorum, başkasına dеğil. Sıkıntı vе zorluklardan çıkışı ancak Sеndеn diliyorum. O haldе imdadıma yеtiş vе bеni sıkıntılardan kurtar. Ey az amеli kabul еdip çok günahı affеdеn! Bеnim az amеlimi kabul еt vе çok günahımı bağışla. Şüphеsiz sеn bağışlayan vе mеrhamеtlisin. Allah’ım! Sеndеn kalbimlе birlеşеn bir iman diliyorum vе birliktеliğindе ancak bana yazdığın şеylеrin ulaşacağına kanaat gеtirеbilеcеğim bir yakın istiyorum. Ey mеrhamеtlilеrin еn mеrhamеtlisi! Hayatımda bana kısmеt еttiğin şеylеrе bеni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yavеrim, nimеtli günümdе vеlinimеtim, rağbеt vе iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sеnsin kusurumu örtеcеk, korkumu еmniyеtе çеvirеcеk vе sürçmеmi affеdеcеk olan. O haldе bеnim hatamı bağışla. Ey mеrhamеtlilеrin еn mеrhamеtlisi.”

SAHUR HAFİFE ALINMAMALI

Kişinin sağlam bir bünyesi varsa oruç tutmak sağlığı bozmazken, sağlık sorunları söz konusu olduğunda oruç tutarken biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. ‘Oruç-sağlık’ ilişkisi söz konusu olduğunda akla önce kan şekerinin düşmesi, yani hipoglisemi sorununun geldiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalı. İftardan sonra bol miktarda sıvı tüketilmeli ve sahur hafife alınmamalı” açıklamasında bulundu.

Oruç tutarken sık yapılan hatalardan birinin de sahura kalkmayıp sadece iftar ve sonrasında yenilip içilenlerle oruç tutulması olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Normalde günde üç öğün beslenen birinin öğün sayısı ve yiyecek içecek miktarını aniden ve ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşabilecek problemleri yaşamaması için sahura da önem vermek gerekiyor. Sahuru hafife alıp basit ve yanlış seçimlerle geçiştirmek, hele hele sahura hiç kalkmadan bütün bir günü oruçlu olarak tamamlamaya çalışmak metabolizma için ciddi bir tehdittir. Kısacası sahur öğünü mutlaka ciddiye alınmalı, bu öğüne mutlaka protein yükü fazla yiyecekler yerleştirilmeli” dedi.

SAHURDA NE YEMELİYİZ?

1-Ekmek ve tahıllar

2-Süt veya yoğurt

3-Peynir, yumurta veya kıyma vb protein

4-Meyve

5-Sebze veya salatalık domates vb

6-Yağlı tohum

7-Bol su

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER NELERDİR?

Yeşil çay, yumurta, tarçın, çörek otu, süt, esmer buğday, kefir, kuru fasülye, meyveler

Sahurda bolca meyve tüketin Yapılan araştırmalar sonucunda yapısında triptofan aminoasidi fazla olan besinlerin iştahı azalttığı belirtilmiştir.

SAHURDA ÇAY KAHVE İÇMEK

Dilek Gülsun Akgün, ülke vatandaşları olarak çay tiryakisi olunduğunu hatırlatarak, yemeklerden hemen sonra içilen çayların vücuda zarar verdiğini ifade etti. Özellikle sahurda çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmasını isteyen Akgün, bu içeceklerin vücutta bulunan su miktarını düşürdüğü için uzun süren oruç zamanında insanların daha çok zorlanacağını dile getirdi

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Ramazan ayında Ramazan orucunun dışında yapılması faziletli olan ibadetler nelerdir?

- Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın her bir harfine binler sevap yazılır

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Ramazan ayı "Kur'ân ayı"dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân'ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye "arda" denilirdi.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir

Ramazan ayında kılınan Teravih Namazı için "Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah'dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur" (Nesai)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

RAMAZAN HADİSLERİ

- "Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…" (Gunyet-üt Talibin)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- "Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer'in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer'in emriyle teravihler Übey İbnu Kab'ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına "Hz. Ömer'in sünneti" denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)

Ramazan ayında tutulan oruç beraberinde edilen istiğfar sorgusuz sualsiz cennete gitmeye vesiledir.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Kab nakleder ki: "Kim ramazan ayını oruçlu geçirirde, kendi nefsine Ramazandan sonra Allah'a isyan etmeyeceğine dair söz verirse sorgusuz ve sualsiz Cennet'e girer." (Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri İbn Kesir 15)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Ramazan ayının gecelerini özellikle de son on gecesini ihya etmek geçmiş günahların affına vesiledir.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayının gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affolunur." (Buhari)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

- Hz. Aişe (ra) anlatıyor: " Resulullah (asm) Ramazan ayında diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan ayının son on gününde ise çok daha şiddetli bir gayrete geçerdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı, izarını da bağlardı" (Buhari, Müslim)

İzarın bağlanması: Âlimler bununla, Resulullah'ın son on günde hanımlarını terk etmiş olduğunun kinaye edildiğini belirtirler.

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

Ramazan ayının cumaları Ramazan ayının diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.

Cabir'den (ra) rivayetle: "Ramazan ayındaki Cuma gününün diğer Cumalardan üstünlüğü, Ramazan ayınındiğer aylara olan üstünlüğü gibidir." (Deylemi)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?

"Kur'ân-ı Hakîm'in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin ve Âyetü'l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin Cum'alarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de otuzbin hasene sayılır. Evet herbir harfi otuzbin bâki meyveler veren Kur'ân-ı Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i tûbâ hükmüne geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif'te mü'minlere kazandırır" (Mektubat)

Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı?