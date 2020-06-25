Şair ceketli çocuk Kazım Koyuncu ölüm yılında anılıyor... Kazım Koyuncu kaç yaşında öldü?

25 Haziran 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:33

Şair Ceketli Çocuk olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 15'inci yılında anılıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şair Ceketli Çocuk lakaplı müzik adamı 25 Haziran 2005'te hayatını kaybetti. Kazım Koyuncu, vefat yıl dönümünde anılıyor. Kazım Koyuncu kaç yaşında öldü? İşte Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturan; sevenlerinin, "Biz de öldük ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya" sözleriyle hatırladığı Kazım Koyuncu'nun hayatı...

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, Kemençeci Yaşar lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü.

Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 Artvin Hopa ilçesinin Sugören köyü doğumlu müzisyen, söz yazarı, oyuncu, aktivist. Trabzonspor sevgisi ve Trabzonspor için yaptığı bestelerle de bordo mavili takım taraftarları tarafından özellikle çok sevilir.

Okumayı çok seven, müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu. Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdıysa da üniversitede pek parlak bir öğrencilik dönemi geçirmedi.

Müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başlayan Koyuncu, çocukluğunda "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'nın türkülerini çokça dinledi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1989'da giren sanatçı, müzik çalışmalarına üniversite yıllarında ağırlık verdi ve 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak ilk profesyonel çalışmalarını yaptı.

KAZIM KOYUNCU 'ŞARKILARLA GEÇTİM ARANIZDAN' BELGESELİ





Şarkılarla Geçtim Aranızdan - 2. Bölüm







Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturdu.

Tiyatro oyunlarına da müzik yapan sanatçı 1993'te okulu bıraktı ve daha sonra okulu bırakma kararına ilişkin sorulan bir soruya şu cevabı vermişti:

"Zor dönemler, o okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın ama hep soru işaretleri olacak, sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim."

Sanatçı, okulu bırakmasının ardından sadece müzik yapmaya karar vererek, Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturdu.

Aynı yıl arkadaşlarıyla birlikte "Zuğaşi Berepe" adında bir grup kuran Koyuncu, hem yeni grubuyla hem "Dinmeyen" grubuyla çalıştı.

Yeni grubuyla ilk albümü "Va Mişkunan"ı (Bilmiyoruz) 1995'te yayınlayan sanatçı, bu yeni tarzıyla müzikseverler tarafından olumlu tepkiler aldı. Bu arada "Dinmeyen" grubu 1996'da "Sisler Duvarı" albümünü çıkarmasının hemen ardından dağılırken, "Zuğaşi Berepe" grubu ise ikinci albümleri "İgzas"tan sonra 1999'da dağıldı.

Karadeniz müziğinin hem sert hem duygusal yapısını eserlerine taşıyan Koyuncu'nun ilk kişisel albümü "Viya!" ise 2001'de müzik marketlerdeki yerini almıştı.

KAZIM KOYUNCU 33 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Trabzonsporlu olmasıyla bilinen şair, söz yazarı, besteci, aktivist 25 Haziran 2020 tarihinde 33 yaşındayken akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

KAZIM KOYUNCU SANAT HAYATI

Koyuncu, esas tanınırlığını 2002'de yayınlanan "Gülbeyaz" isimli televizyonda dizisinin müziklerini yapmasıyla elde ederken, dizinin ardından konser programları artmaya başladı ve 2004'te ikinci solo albümü "Hayde"yi çıkardı.

Kendisine 2004'ün aralık ayında kanser teşhisi konulmasının ardından doktorlar fazla yorulmaması gerektiğini söylese de sanatçı, konserler vermeye devam etti. Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde veren Koyuncu'nun o gün söylediği "Ha kanser ha konser" sözleri sevenleri tarafından unutulmadı.

Bir röportajında "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." sözlerini sarfeden Kazım Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Koyuncu, vefatından iki gün sonra, doğduğu köy olan Yeşilköy'de fındık ağaçlarının çevrelediği köy mezarlığında defnedildi.

Sevenleri, genç yaşta kansere yenik düşen sanatçıyı şu sözleriyle hatırlıyor:

"Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."

Doğru bildiği şeyleri ortaya koymaktan çekinmediğini belirten Kazım Koyuncu, bir röportajında, "Bence bir sanatçının ya da bir şarkıcının çok cesur olması gerekiyor. Cesaretin ve çalışma arzun varsa hiçbir sorun yok, en fazla para kazanamazsın. Bir albümün satmaz ya da 1 milyon satar. Bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Çok büyük bir popülaritem yok, o yüzden biz bize yetebiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Koyuncu'nun ölümünün ardından Paluri Arzu Kal Demirçi, sanatçıyla ilk karşılaşmasından son ana kadar süren dostluğunu anlattığı Şair ceketli çocuk: Kazım kitabını kaleme aldı.

Kazım koyuncu ölüm yıldönümü 15. kez sevenleri tarafından etkinliklerle anılacak. Trabzonspor sevgisi ile de bilinen ve Trabzonspor için besteler yapan Kazım Koyuncu'nun şarkıları milyonlarca kişi tarafından hala dinlenmekte.

KAZIM KOYUNCU 'İŞTE GİDİYORUM' ŞARKISI