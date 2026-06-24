Şakalaşmayla başlayan kavga cinayetle son buldu

Olay, 22 Haziran'da merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi Yeni Çarşı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş Gök ile Bayram Güloğlugil arasında başlayan şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ökkeş Gök, yanında bulunan bıçakla Bayram Güloğlugil'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ökkeş Gök'ün emniyetteki ifadesinde, aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.