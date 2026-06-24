İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2026 Çarşamba / 9 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5059
  • EURO
    52,7726
  • ALTIN
    6063.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şakalaşmayla başlayan kavga cinayetle son buldu
Yaşam

Şakalaşmayla başlayan kavga cinayetle son buldu

Osmaniye'de Bayram Güloğlugil'i (66) bıçaklayarak öldüren Ökkeş Gök (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Şakalaşmayla başlayan kavga cinayetle son buldu
ABONE OL

Olay, 22 Haziran'da merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi Yeni Çarşı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş Gök ile Bayram Güloğlugil arasında başlayan şakalaşma kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ökkeş Gök, yanında bulunan bıçakla Bayram Güloğlugil'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ökkeş Gök'ün emniyetteki ifadesinde, aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.