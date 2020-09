Sakarya Valisi Kaldırım'dan mevsimlik işçilere ziyaret

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:35 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 20:42

“BİZ HEP BİRİZ, KARDEŞİZ”

Fındık işçileriyle hoş bir muhabbet gerçekleştiren Vali Kaldırım’a takılan Batmanlı Dayıbaşı Mustafa’nın; “Sayın Valim, iyi fındık toplayamıyorsun, arkada bırakıyorsun, sana yevmiye yok!” sözüne Vali Kaldırım'ın Mardin’den gelen Dayıbaşı Abdülkadir beye dönerek; “Bak yevmiyemizi kestiler Abdülkadir bey, işimiz zor!”_ diyerek cevap vermesi gülümsemelere neden oldu.

30 yıldır Batman’dan ilimize fındık toplamak için geldiğini ifade eden Dayıbaşı Mustafa; “Biz hep biriz, beraberiz, kardeşiz” diyerek bugüne kadar Sakarya’da herhangi bir sorun yaşamadıklarını, son derece iyi karşılandıklarını, Sakarya insanın son derece misafirperver ve yardımsever olduğunu ifade ederek yaşanan münferit olayların bütün Sakarya’ya maledilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.

“İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Aşının peşinde koşan, alın teri döküp ekmeğini kazanan işçi kardeşlerimizin gününe ortak olmak ve onların varsa sıkıntılarını gidermek amacında olduklarını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Alın teriyle ekmeğini kazanan herkes bizim başımızın tacıdır. Sakarya’ya gelen işçilerimiz her zaman olduğu gibi bugün de huzur içinde çalışmaktalar. İlimizdeki işçi kardeşlerimiz bizlere birer emanettir. Yaşanan müessif ve münferit olayın bütün Sakarya’ya mal edilmesi yanlıştır. Bu tür olaylara karşı asla müsamaha göstermeyiz, göstermeyeceğiz. Bu konuda da gereği ne ise, o yapılıyor, yapılacaktır. Şu anda asla tasvip etmediğimiz bu olaya sebep olanlar gözlatındadır ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak da ne gerekiyorsa yapılacaktır. Olayın mağduru olan aile fertleriyle hem Bakanımız Sayın Süleyman Soylu hem de ben bizzat görüştüm. Onlara hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de devlet olarak her zaman arkalarında olduğumuzu belirttik. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu tür olaylara kesinlikle müsade etmeyiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın” diye söyledi. Bütün Kaymakam ve Belediye Başkanlarına İlimize çalışmaya gelen işçileri ziyaret ederek sorunlarını dinlemeleri talimatı verdiğini ifade eden Vali Kaldırım, bir huzur şehri olan Sakarya'mızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman dışardan gelen insanlara bağrını açarak misafirperver davranacağını ifade etti.

“SAKARYA HUZUR ŞEHRİDİR”

Sakarya’mızın son derece misafirperver, kalbi sevgi dolu, asil insanların şehri olduğuna da değinen Vali Kaldırım, “İlimiz; dokusu, kimliği, hoşgörüsü, sağlam kodları, misafirperverliği, huzuru, gönül zenginliği ile farklı coğrafya ve kesimlerden insanların uyum ve güven içinde yaşadığı muhteşem bir şehirdir. Ülkemiz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine nasıl bir bütün ise, ilimizde de vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktadırlar. Sakarya, ‘Huzur şehri’ olarak tanınıyor. Bizim dostluğumuza, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize kimse zarar veremez” dedi.

“BEREKETLİ OLSUN”

Her sıkıntılarında işçilerin daima yanlarında olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, ziyaretin sonunda mevsimlik işçilere kolaylıklar dilerken fındık hasadının da bereketli geçmesi temennisinde bulundu.