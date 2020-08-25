Sakarya'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA 25 Ağustos 2020 Salı 23:57 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:57

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan ve söndürülen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.



Tepekum Mahallesi Belgin Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangında bina kullanılamaz hale geldi, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.