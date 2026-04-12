  • Sakarya'da deniz 100 metre içeri girdi! villalar uçuruma dayandı
Sakarya'da deniz 100 metre içeri girdi! villalar uçuruma dayandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yıllardır süregelen kıyı erozyonu, tatil köylerini ve villaları yutma noktasına getirdi. 1985 yılında büyük umutlarla inşa edilen dev tesisler, denizin 100 metreden fazla ilerlemesiyle bugün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 11:32 - Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonunun etkili olduğu bölgede eski ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahallesi'nde erozyon zaman zaman etkisini gösteriyor.

Erozyon nedeniyle sahildeki eski tatil köyüne ait villa ve havuz tesisi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Karasu Mahalle Muhtarı Şefik Kır, gazetecilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bölgede başlattığı çalışmayla kıyı erozyonunun önüne geçileceğini kaydetti.

DENİZ 100 METRE İÇERİYE GİRDİ

Kıyı erozyonunun tahrip ettiği eski tatil köyü ile ilgili bilgi veren Kır, "Özel bir imarla tatil köyü ruhsatı alınarak 1985 yılında inşaatına başlandı. 1995 yıllarında da inşaatı tamamlandı. Turizme etki edecek şekilde hizmete açılacağı zamanlar, kıyı erozyonu da kendini gösterdi. Bu sahilde deniz en az 100 metre ilerideydi. Bugün ise deniz içeriye girdi ve sıfıra kadar geldi. Buraya bir tedbir alınması da gerekiyordu." diye konuştu.

Kır, çalışmalara değinerek, "Yaklaşık 13-14 yıllık bir proje olan sahil koruma duvarı çalışmasının 2 yıldır takipçisi olduk. Şu an Maden Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde mendirek çalışması ve sahil koruma duvarı inşaatına fiilen başlandı." ifadesini kullandı.

