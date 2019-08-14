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Sakarya'da denize giriş yasağı hafta sonuna kadar devam edecek

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle uygulanan denize girme yasağının hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yoğun dalga bugün de etkisini sürdürüyor.

Sahil kesiminde, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle dün başlatılan denize giriş yasağının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

- "VATANDAŞLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TATİLLERİNİ TAMAMLAMALARI İÇİN DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI"
 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili olan rüzgar ve dalga nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca kesimlerinde denize girişlerin yasaklandığını hatırlattı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde tatillerini tamamlamaları için denize girişlerin yasaklandığı belirten Küçükosman, "Bu bayram döneminde boğulma vakası olmadı. Hava şartları düzelmediği sürece bu hafta sonuna kadar denize girme yasağı devam edecek." dedi.

Vatandaşlardan Veysel Olmuş da olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlerin yasak olduğunu dile getirerek, "Cankurtaranlar bizi denize girmeme konusunda uyardı. Biz de uyarıları dikkate alarak denize girmedik. Dalgaların yoğun olması nedeniyle denize girişler burada yasak." ifadelerini kullandı.

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