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Yaşam

Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 20:12 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 20:12
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Alınan bilgiye göre, servis şoförlüğü yapan E.M, ilçedeki bir fabrikanın servis alanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.M, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.M, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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