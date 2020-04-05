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Yaşam

Sakarya'da ''sosyal mesafe'' kuralını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandı.

AA05 Nisan 2020 Pazar 21:07 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 21:09
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronovirüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için denetim ve uyarılarını sürdürüyor.

Hendek ilçesinde devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, hareketlilik gördükleri bir kıraathaneyi kontrol etti.

Polis ekipleri, kıraathanenin açık olduğunu ve içeride 11 kişinin oyun oynadığını tespit etti.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişi ve kıraathane işletmecisine "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 392'şer lira idari para cezası kesildi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda uygulamalarını artıran jandarma ekipleri, Anadolu Otoyolu Hendek kesimindeki bir dinlenme tesisinde yol kontrolü yaptı.

Yolcuların seyahat izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü.

Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran ekiplere, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi.

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