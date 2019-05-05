Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruç hangi durumlarda bozulur?
Ramazan ayı başlıyor… Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslüman vatandaşların aklında oruç ile ilgili merak edilen sorular var. Bu sorulardan biri de, “sakız çiğnemek orucu bozar mı?” oldu. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini gerçekleştirir. Bu ibadetleri gerçekleştirirken hassasiyet taşıyan vatandaşlar oruçlarının kabul olması için dikkat etmesi gereken durumları bilmek istiyor. Bu kapsamda, “Sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruç hangi durumlarda bozulur?” sorularının yanıtı aranıyor. Haberimizin devamında sizlerle…
Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruç hangi durumlarda bozulur? Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşların aklındaki sorular da artmaya başladı. Bu yıl da oruç tutma ile ilgili merak edilen sorular bir hayli fazla… Vatandaşlar sakız çiğnemenin orucu bozup bozmayacağını sorguluyor.Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılmasının mümkün olmadığı biliniyor. Buna göre sakız çiğnemenin orucu bozup bozmayacağını haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.
SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Dini Soruları Cevaplandırma Platformu”nda yer alan fetvada;
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak “kenger sakızı” gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.
ORUCUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ
Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savmve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır.
Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.
İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güne- şin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.
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