21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47

Başakşehir’de açılacak olan şehir hastanesinin adının Çam ve Sakura Hastanesi olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından hastanenin adında geçen Japonca Sakura kelimesi merak konusu oldu. Peki Sakura Japonca ne demek? Çam ve Sakura Hastanesi'nde adı geçen Sakura nedir? İşte, Japon kültürünün önemli bir parçası olan sakuranın anlamı

SAKURA JAPONCA NE DEMEK? SAKURA NEDİR?

Sakura, Japonya'nın meşhur pembe renkteki kiraz ağacına verilen addır. Sakura, Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya’nın ulusal simgelerinden biridir.

Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.