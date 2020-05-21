Başakşehir’de açılacak olan şehir hastanesinin adının Çam ve Sakura Hastanesi olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından hastanenin adında geçen Japonca Sakura kelimesi merak konusu oldu. Peki Sakura Japonca ne demek? Çam ve Sakura Hastanesi'nde adı geçen Sakura nedir? İşte, Japon kültürünün önemli bir parçası olan sakuranın anlamı
SAKURA JAPONCA NE DEMEK? SAKURA NEDİR?
Sakura, Japonya'nın meşhur pembe renkteki kiraz ağacına verilen addır. Sakura, Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya’nın ulusal simgelerinden biridir.Sakuranın Türkçe anlamı kiraz çiçeğidir.
Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle faaliyete geçecek. 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edildi.