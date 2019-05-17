Saldırgan maymun paniği: Ortalığı birbirine kattı

Burhaniye Mahallesi'nde nereden kaçtığı bilinmeyen maymun, herkesi tedirgin etti. 2 kişiyi yaraladığı öğrenilen maymunun, Şakir Lakşe İlkokulu çevresindeki ağaçlara çıkıp, yaprak yiyerek karnını doyurduğu görüldü. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, ağaçlara ve çatılara çıkan maymunu yakalamaya çalıştı. Zaman zaman gözden kaybolup, sonra tekrar ortaya çıkan maymunu yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor.